Tinelli rompió el silencio y contó la verdad sobre su escandalosa pelea con el Chato Prada: "Lo nuestro.."

En las últimos días el rumor de una escandalosa pelea habría apuntado al fin de la alianza laboral entre Marcelo Tinelli y Pablo “el Chato” Prada.

El periodista Nacho Rodríguez fue el que tiró esta bomba y aseguró que el productor fue despedido de “La Flia” y desató el escándalo.

La primera en desmentir esta situación fue Lourdes Sánchez, quien aclaró que todo lo que se viene diciendo hace tiempo no es más que una “fake news” y que su pareja sigue vinculado laboralmente con Tinelli.

TINELLI CONTÓ LA VERDAD SOBRE LA PELEA CON EL CHATO PRADA

A través de sus redes y aprovechando la pregunta de un seguidor sobre el tema, Tinelli manifestó su postura sobre el despido y cambio de funciones del Chato.

Tinelli tomó una drástica decisión tras el escándalo entre Chato Prada y Hoppe: "Se agarraron a las..."

“Con el Chato no pasó nada, son inventos que hacen... siempre vieron que hay alguna cuenta que tira. Sobre todo hay uno que me tiene bloqueado de Twitter, no entiendo por qué. Es periodista y tira cualquiera, siempre malo lo nuestro”, comentó Marcelo en un video que subió a sus historias de Instagram.

Debajo de la pregunta que le hicieron sobre qué paso con el Chato, resaltó: “Obvio que uno pasa momentos difíciles, buenos, malos y más una empresa en Argentina, es muy difícil hoy, y darle trabajo a tanta gente durante muchos años, pero bueno”.

“Con el Chato no sé de dónde salió eso. El Chato está trabajando con nosotros en todo lo que es la tele, los nuevos programas para América. Lo amo al Chato, son cosas que salen, las tiran, pero como a mi no me gusta estar desmintiendo cosas, aprovecho esto para decirlo: está todo más que bien con el Chato”, cerró.