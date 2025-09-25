Tras dos años de una relación que capturó la atención de la escena pública y la farándula argentina, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio y anunciar formalmente la separación de la modelo peruana Milett Figueroa.

El histórico conductor eligió un espacio y momento muy personal para comunicarlo: el cierre de su programa de streaming "Estamos de paso". Así, frente a sus seguidores y equipo de trabajo, compartió una noticia que sorprendió y emocionó por igual.

TINELLI REVELÓ SU SEPARACIÓN DE MILETT FIGUEROA TRAS DOS AÑOS

En los últimos minutos de la emisión, Tinelli se tomó un instante para dirigirse a la audiencia y a Milett con un mensaje claro y lleno de respeto: “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle un beso”, anunció con serenidad. La sorpresa se hizo notar entre los panelistas, quienes no esperaban esta revelación en ese momento.

El papá de Thiago Medina rompió el silencio tras la operación: “Tiene el pulmón lastimado...”

El conductor aseguró que ambos están bien y envió un afectuoso saludo a Milett: “Estoy bien. Le mando un beso a ella que estamos muy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años.”

Por otro lado, destacó que la decisión está tomada en buenos términos y que el amor que sentían mutua y profundamente no desaparece, sino que se transforma: “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, sino que se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también".

Eros Ramazzotti en el centro de la polémica: intentó besar a Evangelina Anderson en Milán

A su vez, Marcelo Tinelli expresó la importancia de terminar ciclos con amor, valoración y empatía: “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”.

UNA RELACIÓN DE DOS AÑOS Y UN MENSAJE IRÓNICO DE CANDE TINELLI

La relación se había hecho pública en el marco de "Bailando por un Sueño" 2023 y desde entonces estuvo marcada por altibajos y rumores constantes sobre su estado, varios de los cuales fueron desmentidos con gestos cariñosos. No obstante, la pareja finalmente decidió poner un punto final a esta etapa, eligiendo mantener la armonía y el respeto como pilares fundamentales para cerrar este ciclo.

La Voz Argentina: un participante casi no sube al escenario, se olvidó la letra y su compañero lo salvó

En medio del anuncio, la hija de Marcelo, Candelaria Tinelli, hizo un comentario irónico pidiendo cerrar el tema, lo cual no fue bien recibido por su padre. “La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró.