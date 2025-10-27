Marcelo Tinelli, reconocido conductor y figura mediática argentina, generó gran repercusión tras publicar un contundente mensaje contra Cristina Kirchner en sus redes sociales luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025.

En su cuenta de X, Tinelli compartió una imagen en la que se veía a la expresidenta bailando en el balcón de su departamento en Constitución la noche del domingo tras las votaciones. A partir de esa foto, el conductor expresó su crítica hacia el liderazgo de Cristina Kirchner y el rol que desempeña en el peronismo.

TINELLI APUNTÓ CONTRA CRISTINA KIRCHNER TRAS EL AMPLIO TRIUNFO DE LA LIBERTAD AVANZA

En el tuit, Tinelli señaló que mientras continúe la dependencia del liderazgo de Kirchner, y mientras se siga la necesidad de consultar su dirección para todas las decisiones, el peronismo no logrará conectar con la ciudadanía.

"Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para dónde ir; hasta que no se acabe su ‘liderazgo’, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar", afirmó el conductor. Con esta frase, Tinelli dejó en claro que ve en el protagonismo de Cristina Kirchner un obstáculo para la renovación y la credibilidad del peronismo como opción de gobierno.

El mensaje tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, generando tanto apoyos como críticas hacia Tinelli. Una usuaria lo cuestionó por la forma en que escribió el tuit, y el conductor respondió con sinceridad: "Podré escribir mal los tuits. Pero esto es lo que siento. Pensamos diferente". Esta respuesta refleja un posicionamiento firme y sin vueltas sobre su opinión acerca del rol de Kirchner en el escenario político actual.

La imagen que acompañó el mensaje muestra a Cristina Kirchner celebrando en el balcón de su casa en Constitución, mientras militantes y seguidores festejaban los resultados electorales, que hasta ese momento mostraban signos de un respaldo al kirchnerismo. Su protagonismo en el peronismo permanece vigente, y su figura continúa dividiendo opiniones tanto dentro del propio partido como fuera de él.

La reacción de Tinelli se inscribe en un contexto político tenso, en el que la interna del peronismo sigue siendo un tema clave tras los resultados legislativos, y en el que la imagen de Cristina Kirchner sigue siendo central y polémica. El debate sobre su liderazgo, su influencia y el futuro del peronismo quedó explícito en estas expresiones públicas y en la respuesta que generaron en la sociedad y en las redes sociales.