Tinelli confirmó a un polémico exparticipante de Gran Hermano para el Bailando 2023

Marcelo Tinelli regresa a la televisión y apostará al Bailando 2023, que por primera vez saldrá al aire por América TV. El experimentado conductor está preparando el regreso de uno de sus éxitos y ya se conoció el nombre del primer convocado.

En la emisión de este miércoles de "LAM", el ciclo de América Tv que conduce Ángel De Brito, se confirmó el participante.

"El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. Bienvenido al Bailando 2023", reveló de Brito. A su vez, el conductor contó que el joven tuvo que romper su contrato con Telefe tras el final de Gran Hermano para poder formar parte del programa conducido por Marcelo Tinelli.

"Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas...", expresó Tomás Holder mediante sus historias de Instagram.

"Tengo la piel de gallina, no puedo hablar. Que un pibe del interior, de 22 años, esté hoy acá, es una locura. Se lo debo mucho a ustedes. Gracias Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno", cerró muy contento.

Previo a la confirmación, Holder le hizo un pedido especial al “cabezón” Tinelli. Abrió en su Instagram una cajita de preguntas para que sus seguidores interactúen con él y un usuario le preguntó: "Ponele que entrás al Bailando, ¿quién te gustaría que sea tu bailarina?". "Dame a Jimena Barón", escribió el influencer. ¿Se le dará?