Luego de pasar casi un mes internado por un fuerte accidente en moto y atravesar tres cirugías de alta complejidad, Thiago Medina será dado de alta este jueves 9 de octubre al mediodía del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Así lo informó oficialmente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y lo confirmó también Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus hijas, a través de sus redes sociales.

“El paciente será dado de alta a las 12.30 por la puerta principal”, indica el parte médico difundido en las últimas horas. La evolución de Medina fue calificada como favorable, luego de ser asistido por un equipo multidisciplinario que incluyó profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

Desde el Ministerio agradecieron “el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención y contención”, lo que permitirá que el joven continúe su recuperación en forma ambulatoria.

EL ACCIDENTE QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

El 12 de septiembre, Thiago Medina protagonizó un violento choque en moto en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. El impacto, ocurrido cerca de las 20 horas, fue con un automóvil y derivó en su internación de urgencia.

En ese momento, fue su ex pareja quien confirmó públicamente la noticia y pidió oraciones por su estado crítico. En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa relató: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron: ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

Los primeros días fueron especialmente críticos. Thiago sufrió múltiples fracturas de costillas, colapso pulmonar y lesiones internas en órganos vitales como el hígado, el páncreas y el bazo. Las hemorragias fueron severas y lo mantuvieron en terapia intensiva con pronóstico reservado.

A pesar del delicado cuadro inicial, que incluso motivó especulaciones dramáticas en redes sociales, el joven influencer fue evolucionando favorablemente. Luego de tres intervenciones quirúrgicas y semanas de atención constante, logró salir de terapia intensiva y ahora podrá continuar su rehabilitación en un entorno familiar.

Según trascendió, Medina se instalará en la casa de Daniela Celis para continuar con el proceso de recuperación. La pareja, aunque separada, mantiene un vínculo cercano por el cuidado de sus dos hijas, lo que facilitó esta decisión.

En medio de rumores y preocupaciones, la noticia del alta médica representa un alivio tanto para su círculo íntimo como para los seguidores que siguieron de cerca su evolución desde el primer momento.

