La sorpresiva separación de Daniela Celis y Thiago Medina, una de las parejas más comentadas surgidas del reality “Gran Hermano 2022” (Telefe), generó un intenso debate en las redes sociales y los medios de comunicación.

La conductora de “Patria y familia” (Luzu TV) y el joven oriundo de González Catán, que se convirtieron en padres de las gemelas Aime y Laia el pasado 29 de enero de 2024, revelaron recientemente el verdadero motivo que los llevó a tomar caminos separados, desatando una ola de opiniones encontradas sobre la intimidad, la empatía y los desafíos de la maternidad y la paternidad.

PESTAÑELA REVELÓ QUE SE SEPARÓ CON THIAGO MEDINA POR FALTA DE SEXO

En un reciente stream conducido por Martín Cirio, Daniela Celis sorprendió al blanquear con total sinceridad la razón principal de la ruptura con Thiago Medina. Según contó la conductora, la falta de intimidad sexual fue el detonante que llevó a la pareja a separarse.

Daniela Celis reveló cuál fue el detalle sexual que llevó a su separación de Thiago Medina: "en un momento..."

Daniela explicó que Thiago fue muy honesto con ella y le manifestó que necesitaba tener relaciones sexuales para sentirse pleno en la relación. “Él me dijo: ‘yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero cagarte porque no quiero engañarte, pero si no estamos juntos, prefiero separarme y estar con otras personas’”, relató Celis, dejando en claro que la decisión fue tomada con respeto y sinceridad.

Esta confesión abrió el debate sobre las dificultades que enfrentan muchas parejas tras la llegada de un hijo, y en este caso, de gemelos, donde las demandas físicas y emocionales se multiplican exponencialmente.

La sinceridad de Daniela no tardó en generar una fuerte reacción en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su desaprobación hacia Thiago Medina, señalando una aparente falta de empatía hacia la situación de Daniela, quien recién había dado a luz a dos bebés. En plataformas como X (antes Twitter), se multiplicaron los mensajes que defendían a la conductora y explicaban las razones por las cuales la libido puede disminuir considerablemente en las mujeres después del parto.

Una internauta escribió: “Es increíble cómo algunos hombres ni siquiera desarrollan una mínima empatía por la mujer que trajo tus hijos al mundo. No es que ella no quiera tener relaciones, es que fue madre, tiene un desorden hormonal, y miles de cosas pasan en el cuerpo de la mujer cuando es madre”. Este comentario refleja un sentimiento generalizado sobre la necesidad de comprensión y apoyo hacia las mujeres en el posparto.

THIAGO MEDINA ROMPIÓ EL SILENCIO Y LE RESPONDIÓ A DANIELA TRAS SU CONFESIÓN

Frente a las críticas y el revuelo mediático, Thiago Medina decidió salir a responder a través de sus historias de Instagram.

En un mensaje breve pero contundente, el exparticipante de “Gran Hermano” expresó: “Piensen lo que quieran, yo sé bien cómo fueron las cosas. Para hablar y opinar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita”. Con esta frase, Thiago dejó entrever que la situación era más compleja de lo que se mostraba públicamente y que había aspectos que solo ellos conocían.

Además, cerró su descargo con un contundente “Yo no voy a andar dando explicaciones, chau”, dejando claro que no tenía intención de entrar en un debate público sobre su vida privada.

La historia de amor entre Daniela Celis y Thiago Medina comenzó en la casa de “Gran Hermano 2022”, donde ambos participaron y se conocieron en un entorno de convivencia extrema. Su relación continuó fuera del reality, consolidándose como una pareja estable que, en enero de 2024, dio la bienvenida a sus gemelas Aime y Laia.

La llegada de los bebés, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos que, como en muchas parejas jóvenes, pusieron a prueba su vínculo. La exigencia física y emocional del posparto, sumada a las responsabilidades de criar a dos recién nacidos, generaron tensiones que se reflejaron en su vida íntima y, finalmente, en la decisión de separarse.