Thiago Medina le dedicó un emotivo mensaje a Daniela Celis en medio de rumores de separación: "Vas a..."

Este jueves se confirmó la noticia de que Daniela Celis está embarazada de Thiago Medina, su ex compañero en la casa de Gran Hermano en la última edición del reality show.

La joven adelantó que será mamá de gemelos y, tras revelarlo, aseguraron que el ex participante de la casa más famosa “no estaría muy feliz con la inesperada noticia”. En esa sintonía, contó que no está conviviendo con él, sino con su hermana y despertó los rumores de separación.

A raíz de tantas idas y vueltas, Thiago rompió el silencio y habló por primera vez tras enterarse que será papá de dos criaturas. “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, había afirmado este viernes.

Pero este sábado, el ex Gran Hermano uso sus redes sociales para hacer exactamente lo mismo y con un emotivo mensaje a su ¿ex?. “Gracias a todos por sus lindos mensajes. Estoy muy feliz. Vas a ser la mejor mamá del mundo y encima por 2”, escribió Thiago en una historia de Instagram que compartió con sus seguidores. “Buen finde para todos”, añadió el ex Gran Hermano.

¿Se hace cargo?: Thiago Medina rompió el silencio y habló del embarazo de Daniela Celis

Al joven se lo había visto molesto después de los dichos de una posible separación, a lo que aprovechó para descargarse. “Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, había lanzado.