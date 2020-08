BUENOS AIRES (ADNSUR) La lucha por los derechos de las mujeres crece día tras día, por lo cual todo mensaje, gesto u acción que denigre y ofenda a la mujer es cada vez menos tolerado. En esa línea, el paso de Jorge Lanata por el piso de Mujeres de El Trece causó polémica tras un comentario que Teté Coustarot consideró machista y que se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó por una propuesta que plantearon en el programa que la rubia conduce junto con Claudia Fontán, Roxy Vázquez, Jimena Grandinetti y Soledad Silveyra en El Trece, la cual se basaba en realizar un ping-pong hot para involucrar al periodista a fondo con su vida íntima y también cuestiones referentes a su carrera.

Interrogatorio hot a Jorge Lanata ¿Qué cosas le gustan en la cama?

En ese marco, Grandinetti le consultó qué lo seducía de una mujer, y la respuesta del conductor de PPT Box no fue del agrado de ninguna de las figuras del panel.

"¿Vos decís aparte del culo?”, lanzó sin titubeos la figura de El Trece, por lo que se generó automáticamente un clima muy tenso en el piso del programa, y si bien Jimena solo atisbó a responderle de manera afirmativa con mucha incomodidad, Teté lo frenó en seco y no se la dejó pasar.

"Es un poco machista la respuesta debo decirte", disparó la conductora sin tapujos y con una mirada de disgusto por el momento que se vivió.

“Es un chiste. No podemos hacer más chistes. Estamos todos tan locos que no podemos hacer más chistes. Está mal. A ver, sí al feminismo, no a la trinchera del ovario”, respondió indignado el periodista, por considerar que hay una excesiva "sensibilidad" y falta de "humor" actualmente.

Tanto su mensaje como dicha respuesta recibieron críticas y cuestionamientos en las redes sociales, donde decenas de usuarios apuntaron duramente contra el comunicador.