El auge de los programas por streaming en Argentina abrió nuevas ventanas para el entretenimiento y el debate, pero también para situaciones tensas entre figuras públicas. Este formato, más informal y directo, permite un contacto casi instantáneo con el público, lo que a veces expone a los participantes a intercambios espontáneos y polémicos.

Además, en la era digital, cualquier momento llamativo o conflicto durante estas emisiones puede viralizarse en cuestión de minutos a través de las redes sociales. Clips, memes y debates se multiplican en plataformas como X, Instagram y TikTok, amplificando el alcance de estas situaciones y generando repercusiones más allá del programa original.

En este contexto, Toti Pasman inició recientemente un ciclo en la plataforma Carnaval que no estuvo exento de polémica. Durante la primera emisión, Pasman le pidió a la panelista y figura mediática Cinthia Fernández que le enviara un saludo a un grupo de amigos que lo siguen. Sin embargo, lejos de seguir el juego, explotó de furia y rápidamente le hizo saber su enojo.

Fernández se sintió “cosificada” y confrontó al conductor en vivo, generando un cruce que rápidamente llamó la atención.

“Teníamos un grupo de chat y la banda pedía un beso de Cinthia, que le dedicara el programa, y eso le molestó”, explicó Pasman en diálogo con Intrusos.

“Son discusiones que se dan. Y esto no fue una discusión. Yo pedí que ella entre al streaming, me parece piola, me parece inteligente. Como la conozco, nunca pensé que se iba a poner mal”, agregó.

Aunque calificó la situación como una discusión menor, reconoció que quizás su pedido fue “machirulo” y criticó la sensibilidad actual en cuanto a comentarios que pueden ser considerados piropos o halagos, sosteniendo que hay que “aflojar un poquito”.

“El piropo no se puede decir más, no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan. Andá al psicólogo”, resaltó.

Por su parte, Cinthia Fernández aseguró que Pasman le pidió disculpas a su pareja, Roberto Castillo. Además, calificó el pedido como “desubicado” y “armado”, y señaló que “esta gente se quedó en el tiempo”. La panelista también reveló que la producción del programa no la contactó para confirmar si participará nuevamente, y agregó que su presencia no será para “soportar comentarios pelot….”.

