Tensión en la mesa de Mirtha por la incómoda pregunta que le hizo la diva a Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón fue una de las figuras invitadas al programa de Mirtha Legrand, en una emisión que mezcló temas de actualidad, entretenimiento y momentos cargados de tensión.

Aunque la actriz intentó no profundizar demasiado en su vida privada, la conversación con la conductora dio un giro inesperado y terminó revelando detalles que sorprendieron tanto a los presentes como a los televidentes.

En pleno auge de Viudas Negras y tras recibir elogios por su actuación en la serie, Callejón aceptó participar en la emblemática mesa de La Chiqui. Allí terminó abriéndose sobre su situación amorosa actual, sus planes profesionales y la compleja relación que mantiene con su exesposo, Ricky Diotto, con quien enfrenta una disputa legal relacionada con la hija que tienen en común.

Respecto a su carrera, Callejón adelantó que se avecina una nueva etapa profesional: “Es un proyecto mío que tengo pensado hace varios años. Son charlas de mujeres donde hablamos de cuestiones que no se hablan en lo cotidiano”, dijo sobre el podcast que planea lanzar a fin de año.

Sin embargo, la charla viró rápidamente hacia los temas personales. “Te voy a preguntar por la relación con tu exmarido. ¿Cómo está?”, lanzó Mirtha sin rodeos, en alusión a Ricky Diotto, el padre de su hija.

Antes de que Callejón pudiera responder, la conductora fue por más y preguntó sobre la salud de Giovanna, recientemente operada, y sumó otra consulta: “¿Es verdad que les pidió que se unieran, que se juntaran de vuelta?”

La actriz aclaró que su hija fue intervenida de apendicitis, que ya se encuentra bien, y confirmó parte de lo que decía la conductora: “No pidió que nos uniéramos, pero sí que el papá y yo seamos de nuevo amigos”, explicó.

Más adelante, Callejón quiso establecer un límite en cuanto a lo que estaba dispuesta a compartir: “En los años que he venido a este programa, varias veces, siempre hablé, pero hoy, por primera vez, no voy a hablar de mi vida privada”, expresó con seriedad.

Mirtha, lejos de detenerse, retrucó: “Ah, pero con Gamboa, qué pasó con Gamboa”, insistiendo en el tema. Callejón trató de mantener su postura: “No voy a hablar de nadie”, respondió, pero la conductora redobló la apuesta: “Vos me lo presentaste en el Teatro Colón como tu novio”, recordó. Entonces, sin más margen para el silencio, la actriz confirmó: “Se terminó”, y añadió: “Tuvimos dos años maravillosos y listo, ya está. Se acabó”.

La charla se tornó más incómoda cuando Mirtha opinó sobre la personalidad de su invitada: “Vos sos muy temperamental, vos. ¡Tenés un carácter!”, comentó. A lo que Callejón respondió con firmeza: “¿Qué tiene de malo ser temperamental?”.

La conductora intentó aclarar su intención: “No, nada de malo. Tenés un carácter fuerte”, explicó. Y entonces Callejón se explayó con contundencia: “No, tengo un carácter fuerte. Porque cuando vos sos sumisa y querés complacer a todo el mundo te olvidás de vos. Es piramidal: si yo no estoy bien, si yo no me amo, no puedo darle amor a los demás”. Mirtha concluyó: “No te lo dije como crítica, te lo dije como observación”.

A su vez, Legrand fiel a su estilo quiso indagar aún más y preguntó: “¿Quién fue el gran amor de tu vida?”. La actriz, sin dudar, respondió en tono enigmático: “Vos sabés quién fue”, y eligió guardar silencio. De inmediato, todos los presentes en la mesa arriesgaron al unísono: “¿Fue Coppola?”, mientras ella, con una sonrisa cómplice, dejó abierta la incógnita.