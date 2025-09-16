El próximo jueves 18 de septiembre a las 20 horas, el Centro Cultural Rada Tilly abre sus puertas para presentar la obra “600 gramos de olvido”, una propuesta teatral intensa y conmovedora que invita a reflexionar sobre los deseos, los sueños truncos y las encrucijadas de la vida.

Las entradas se pueden adquirir por boletería digital o de manera presencial en el Centro Cultural, el mismo día de la función.

La pieza, escrita por Daniel Dalmaroni y dirigida por Marcelo Moncarz, aborda la historia de una pareja que, desde la intimidad de su vínculo, narra un recorrido simple pero profundamente extraordinario. Con un guion que indaga en la tensión entre lo que pudo ser y lo que nunca fue, los personajes se debaten entre la imposibilidad de ver un futuro claro y la fuerza inquebrantable del deseo de alcanzarlo.

En escena, Alexia Moyano y Nelson Rueda dan vida a los protagonistas con actuaciones cargadas de intensidad, acompañados por un destacado equipo artístico: vestuario y escenografía de Alejandro Mateo, iluminación de Claudio Del Bianco, música de Tom CL, diseño gráfico de Nahuel Lamoglia y fotografía de Silvana Galdi.

La producción ejecutiva está a cargo de Adriana Yasky, con asistencia de dirección de Antonella Ciuffo Mathieu.

“600 gramos de olvido” propone una experiencia teatral donde lo íntimo se vuelve universal, planteando interrogantes sobre el amor, el futuro y las posibilidades truncadas de la existencia.

Jueves 18 de septiembre – 20 h

Centro Cultural Rada Tilly

Entradas: disponibles por boletería digital a través de este enlace boleteria.radatilly.gob.ar o de manera presencial el mismo día de la función, desde las 18 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly.