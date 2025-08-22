Luego de varios meses en un relativo ostracismo mediático, Tamara Pettinato vuelve a la pantalla chica con un nuevo programa de entrevistas políticas que promete generar conversación y polémica por el nombre que eligió vinculado al expresidente Alberto Fernández.

EL VIDEO QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO NACIONAL

El escándalo estalló en 2024 cuando circuló un video grabado en un despacho de la Casa Rosada. En la grabación, Alberto Fernández y Tamara Pettinato mantienen una charla en un tono relajado y distendido, dentro de un contexto privado pero con claras implicancias públicas, dado el rol institucional del entonces presidente.

El modo informal y la cercanía entre ambos terminaron siendo interpretados por sectores críticos y opositores como una falta de respeto hacia la gravedad del momento, especialmente teniendo en cuenta que la nación atravesaba una pandemia, con miles de muertos y duras restricciones que impedían a la gente despedir a sus seres queridos.

La viralización del video provocó un fuerte clima de controversia: en redes sociales y medios de comunicación se desataron críticas hacia ambos, cuestionándolos no solo por el contenido sino también por el mensaje implícito de desdén por el sufrimiento popular. Para muchos, la actitud relajada del presidente afectaba su imagen institucional, mientras que la presencia de una figura del espectáculo en el ámbito presidencial generó suspicacias sobre el uso político y mediático del encuentro.

Tamara Pettinato respondió a la polémica sosteniendo que la conversación fue espontánea y amistosa, sin intención alguna de faltar el respeto ni al presidente ni a las instituciones del Estado. Sin embargo, a pesar de sus explicaciones, el episodio impactó fuertemente en su carrera, alejándola temporalmente de la televisión y manteniéndola al margen del ámbito mediático durante varios meses.

El video dejó un estigma y sembró dudas sobre su perfil público, especialmente en un contexto donde las figuras públicas se encuentran bajo constante escrutinio, y más aún cuando se cruzan con la política. La actriz y conductora, que había consolidado experiencia y popularidad como panelista y figura en programas como “Bendita”, se vio forzada a hacer una pausa en su trabajo para dejar que la polémica se enfriara.

“DECIME ALGO LINDO”: EL REGRESO DE TAMARA PETTINATO

Ahora, Tamara Pettinato anuncia su retorno al prime time con un ciclo que, intencionalmente, utiliza como título la icónica frase del video viral: “Decime algo lindo”.

La elección no solo es un guiño directo y provocador a aquel episodio que la marcó, sino también una manera de recuperar narrativas, poner en perspectiva y, posiblemente, confrontar el episodio desde otro lugar.

El nuevo programa, cuyo estreno exacto aún no fue confirmado, estará centrado en entrevistas políticas con figuras reconocidas del ámbito nacional e internacional. Según adelantó el periodista Guille Barrios en su programa radial #BastaBaby, “Decime algo lindo” combinará el análisis político con el estilo provocador que caracteriza a Tamara Pettinato, quien intentará consolidar su imagen como entrevistadora incisiva, capaz de generar repuestas incómodas y debates profundos, pero sin perder un toque de entretenimiento.

El anuncio del programa ya despertó reacciones encontradas en el espectro político y mediático. Algunos ven en “Decime algo lindo” una revancha mediática de Pettinato y un reingreso fuerte que podría revitalizar su carrera; otros, en cambio, cuestionan si es adecuado que vuelva a capitalizar un episodio tan polémico para ganar rating y visibilidad.