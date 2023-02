Tamara Báez se mostró con L-Gante en la cama y fue contundente: “Esto no se recupera"

Tras su separación, L-Gante y Tamara Báez enfrentaron varios conflictos tanto personales como mediáticos, ya que todo lo que les sucedía lo comunicaban en sus respectivas redes sociales. Desde el incumplimiento de la cuota alimentaria, hasta supuestos robos y un extraño vínculo del cantante con Wanda Nara. Más allá de esas situaciones, supieron volver a llevarse bien e incluso vacacionar juntos.

En las últimas horas del mes de enero, la influencer subió un video a su cuenta de Instagram desde la cama con el cantante de la Cumbia 420, recordando los buenos “viejos tiempos”.

En este último tiempo, ambos lograron apaciguar los conflictos y reconstruir su familia. Sin embargo, en esa publicación la expareja del artista escribió con melancolía: “Esto no se recupera dos veces”.

“Que lindo sería volver a verlos juntos como una familia”, le escribió una internauta a Tamara a través de las historias de Instagram. Fue así que la influencer recordó cómo era aquel tiempo con L-Gante y les compartió a sus seguidores un tierno video del pasado en el que está abrazada a él y a Jamaica, la bebé de ambos.

“Somos una familia aunque estemos separados, pero esto no se recupera dos veces”, fue la respuesta que Báez lanzó para su más de millón y medio de followers. De esa manera, la ex del músico demostró que el vínculo familiar se mantiene intacto pero que no hay posibilidades de volver a recuperar esos años de noviazgo.