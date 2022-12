Tamara Báez cruzó duramente a Wanda Nara y la comparó con la China Suárez: "Arruinó una familia"

Wanda Nara y L-Gante se juntaron para ver el partido de la Selección Argentina contra Croacia y provocaron el enojo de Tamara Báez. El cantante aprovechó el momento para presentarle a su hija Jamaica de un año a la mediática, y durante el entretiempo, compartió una foto de ellos tres juntos.

Esto no le gustó nada a Tamara Báez, que arremetió contra su expareja en las redes sociales. “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 es mucha plata", lanzó.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Este pasado jueves compartió otras historias en su Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, en las que apuntó directo con la modelo.

“Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Jajajaj, acá arruinó una familia de 8 años y una bebe de 1 año”, lanzó picante Tamara y arrobó a la China Suárez.

“Pero me hizo un favor también asíque GRACIAS. Empresaria y todo lo que quieras para mi no es ejemplo de nada”, agregó y luego deslizó que Wanda le enviaba mensajes a L-Gante cuando ellos aún estaban en pareja.

“Cuando le mandó mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. TENÉS 5 (hijo) anda a criar los tuyos reina”, siguió Tamara, molesta con haberla visto cerca de Jamaica.

“Y no es de dolida ni nada esto. Pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas”, cerró.