En el comienzo de la emisión "La p* ama" de la actriz y conductora Florencia Peña aprovechó a realizar un fuerte descargo sobre la censura que sufrió en su cuenta de Instagram que terminó con la suspensión de su perfil.

"Solamente a una p* ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni… Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mier... con el ‘libre y loca’", comenzó relatando Flor en su programa en vivo.

En el último tiempo, la cuenta Flor Peña además es utilizada para promocionar su cuenta de Divas Play, "Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad".

El fuerte testimonio de Florencia Peña sobre el abuso que sufrió a los 17 años

"Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho ‘mamámela’ en el programa. Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo, por si quieren seguir haciendo denuncias. Y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos", destacó Peña al comienzo del programa.