BUENOS AIRES (ADNSUR) - La muerte de Sofía Sarkany, ocurrida en las últimas horas en Estados Unidos a solo unos días de haber sido madre, tuvo un episodio público complejo, ya que la periodista y conductora de Canal 9 Susana Rocassalvo la había dado por fallecida dos días antes.

Fue la conductora quien, en su programa Implacables, lamentó lo que ella misma había dicho un día antes en ese mismo ciclo y pidió disculpas.

Sofía Sarkany murió en Miami.

Sofía Sarkany, de 31 años, era la hija de Ricky Sarkany y murió en Miami de cáncer, tras permanecer varios días en terapia intensiva.

"Anoche terminamos el programa de una forma horrible", dijo la conductora el domingo, antes que se conociera el trágico final.

"A las 20:34, un periodista que merece todo mi respeto, me envió un mensaje y me dijo si sabía lo que yo dije luego en el programa. Le respondí que no. Lo único que sabía era lo que vi en la revista Hola sobre su lucha contra el cáncer. Y que decidió subrogar un vientre para ser madre", añadió.

"Le pregunté a este periodista si estaba chequeado, y me dijo que sí. Debido a quién me lo había dicho, lo dije. No voy a revelar la fuente. Me lo vuelven a confirmar. Y a las 21:00 lo dije para el cierre, en un horario que ya no me pertenecía".

"Cuando entré a mi casa, varios colegas me lo desmintieron. Pero luego, volví a llamar a la fuente y me lo volvió a confirmar", contó.

"Me sentí desolada, pensé que esto nunca me iba a pasar. Estoy muy mal. La muerte de un hijo no tiene nombre. Lamento mucho esta mancha en mi carrera, pero como me dijo un colega, alguna vez, pasa. Maldito sea el momento en el que leí y dije ese mensaje. Tengo que hacerme cargo y deslindo de toda responsabilidad a mi responsabilidad. No me tendría que haber confiado de la gente que me confirmó esa información ", señaló.

"Mi abrazo, mi solidaridad y mis disculpas a la familia Sarkany", expresó Roccasalvo.