“Está un poquito mejor, lo que no se le termina de ir es la tos. Pero el alta sería inminente”, le confirmaron esa mañana allegados a Susana Giménez a Teleshow. La diva, de 77 años de edad, se encuentra internada en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este desde el último jueves por la noche, luego de sufrir algunas complicaciones derivadas de su cuadro de coronavirus. A pesar de tener las dos dosis de la vacuna Pfizer (la primera la recibió el 24 de mayo y la segunda el pasado 4 de junio), la conductora dio positivo en el test de coronavirus y hoy se encuentra transitando una neumonía leve.

Lo cierto es que, mientras ella espera que los médicos la autoricen a volver a La Mary, su casa de José Ignacio, para continuar con su tratamiento de manera ambulatoria, en las últimas horas se dio a conocer el último parte brindado por los profesionales que la atienden en la clínica esteña. Y el mismo asegura que Susana se encuentra “estable” y “respondiendo bien al tratamiento”.

Según le informó la secretaria privada de la diva, Dolores Mayol, a la agencia Télam, la diva ya se estaría sintiendo mucho mejor en todo sentido. "Susana pasó bien la noche, pudo descansar, está respondiendo muy bien al tratamiento. Se mantiene estable, sin fiebre y los estudios dan todos normales”, explicó la mujer de confianza de la Giménez .

Por otra parte, se suministraron algunos detalles de los cuidados que está recibiendo la diva. ”Por el momento está compensando con una mascarilla de oxígeno y recibiendo los medicamentos para acompañar el proceso. Con respecto al tiempo que le resta de internación, se sabrá día a día según su evolución”, se explicó en el parte.

Susana, que decidió pedir su residencia en Uruguay en el mes de mayo de 2020, había recibido la última dosis de su vacuna en el Campus de Maldonado. Sin embargo, ese mismo fin de semana comenzó a experimentar síntomas compatibles con el COVID-19, por lo que decidió hisoparse y dio positivo. Junto con ella, también contrajeron la enfermedad su hija Mercedes Sarabayrouse y varias de las personas que trabajan en su mansión. Por el contrario, su hermano Patricio Giménez no se contagió, ya que llevaba unos días sin tener contacto estrecho con la diva.

Justamente, en el día de ayer fue el cantante el encargado de comunicar cuál era el cuadro de la diva ante la insistencia de la prensa y los fans. “Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. (Al teléfono) lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Y luego aseguró: “Susana está bien. Es normal que entre el día seis y el ocho sean los días donde la tos molesta más. Están haciendo los estudios que le tienen que hacer. Está súper cuidada, así que quédense tranquilos”.

Por su parte, en el único mensaje que envió desde que se diera a conocer la noticia de que había contraído coronavirus, la conductora habló con Luis Novaresio el día miércoles y le confesó: “Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”. El jueves, en tanto, los médicos decidieron internarla para un mayor control. Sin embargo, en ningún momento estuvo en la sala de cuidados intensivos ni requirió de respiración asistida.

Fuente: TeleShow