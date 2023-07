Susana Giménez reveló el insólito motivo por el que dejó de comprar vidas en el Candy Crush

Migue Granados entrevistó a Susana Giménez para su canal de streaming Olga, que este miércoles se transmitió en el programa Soñé que volaba.

En esta oportunidad, fue invitada al programa "Soñé que volaba", de la nueva señal de streaming Olga. La diva habló de distintos temas de su vida cotidiana y aprovechó para quejarse de algunas políticas del actual gobierno.

En la charla, la diva de los teléfonos opinó sobre distintos temas, entre ellos, sobre el Candy Crush y se mostró enojadísima por los impuestos al juego del celular y lo caro que le cuestan las vidas en el videojuego.

"Si juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay, te cobran en dólares. Acá te cobran el 70% de impuestos y eso me dio bronca", expresó.

"Lo que pasa es que dejé de comprar vidas, yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en el celu", admitió la conductora y actriz.

Al final, la rubia sentenció: "No seguí comprando vidas porque me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos eso, no pasaría. Si todos dijeran no, esto no lo pagamos, no puede ser...".