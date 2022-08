La diva argentina se negó a pagar una suma multimillonaria de impuestos. Susana Giménez tiene una causa judicial en el juzgado penal comercial 5.

La denuncia penal es por negarse a presentar una declaración jurada de Bienes Personales 2019, un paso previo indispensable para abonar el impuesto.

Según informó Jorge Rial en su programa Argenzuela de C5N, la deuda es de 50 millones de pesos por la propia DDJJ de patrimonio de Susana Giménez. Ella decía que la reforma de fines del 2019 es confiscatoria y por eso se negó a pagar. Presentó una cautelar por inconstitucionalidad, la cautelar fue rechazada y Susana Giménez apeló.

La apelación caducó y la AFIP inició la demanda este miércoles en la justicia penal económica. Se sorteó y recayó en el Juzgado 5 a cargo del doctor Diego Amarante.

Batalla histórica: Moria Casán fulminó otra vez a Susana Giménez

En el año 2019 Susana dejó impaga una DDJJ, ese monto era 50 millones de pesos de acuerdo a la AFIP. A eso hay que sumarle los intereses que duplican el valor. Se iría a 100 millones, pero además hay que sumarle la multa acumulada, la multa triplica la suma original, 150 millones y en total son 250 millones de pesos. Son u$s1.800.000.

Antes ella pidió un plan de pagos pero en este caso apeló a la justicia. Le dijeron que tenía que pagar y ella se negó. Si no paga el Juez puede imputar a la denunciada y llamarla a declarar. De no presentarse podría ser convocada por la fuerza pública, si no está en el país se libran las alertas de Interpol.

Evasión agravada es el delito. La pena contemplada va de 6 a 9 años. La causa ya tramita en un juzgado penal económico. Si no paga puede llegar a ingresar a la lista de alertas de Interpol.'