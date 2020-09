BUENOS AIRES (ADNSUR) - Susana Giménez fue intervenida esta mañana en el Sanatorio Otamendi, tras su regreso sorpresivo a Buenos Aires, por su médico personal, Alejando Druetto, quien ya la había operado quirúrgicamente de la cadera.

La diva volvió esta semana al país en un vuelo privado proveniente de Punta del Este para ver al médico tras las complicaciones que sufrió por la operación que le realizaron en Uruguay.

Habló el médico de Susana Giménez , la diva fue operada por su lesión en el brazo

La operación comenzó a las 11 y no tuvo complicaciones. "Salió todo bien, a la tarde se le dará el alta", explicó el doctor Druetto.

La diva deberá someterse a una intensa recuperación con fisioterapia, con disociación térmica y ejercicios en agua para recuperar el movimiento sin dolores.

Giménez había reconocido al llegar a Buenos Aires que “me duele mucho el codo. La operación es el jueves".

Susana también contó algo de sus aventuras en las redes sociales, las únicas apariciones públicas que tiene pensadas para 2020: "Hago cosas terribles. Me gusta de vez en cuando. Este año no voy a trabajar, el año que viene".

Giménez consultó al traumatólogo por el dolor persistente tras la fractura que sufrió en su chacra uruguaya, La Mary, durante la última semana de mayo, que resultó en una intervención quirúrgica en la clínica Cantegril.