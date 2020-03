BUENOS AIRES (ADNSUR) – Susana Gimenez detalló cómo es su rutina en medio del aislamiento social por el coronavirus y confesó que tuvo que ponerse a hacer "las cosas de la casa".

"Uno tiene que plantearse armar una rutina porque si no es muy difícil", dijo la diva, quien contó cómo es su vida ahora que sólo tiene ayuda de Clorinda, la empleada que vive con ella.

Por su parte, la hija de la diva, Mercedes Sarrabayrouse, contó que su mamá hizo algo inédito. Es que Susana cocinó su "primer pollo", según contó su hija. Y se lamentó por estar separadas. "Lástima que no lo puedo probar, guardame un poco", le escribió.

Mercedes Sarrabayrouse on Instagram: “El primer Pollo que hizo mamá ! Lastima que no lo puedo probar, guárdame un poco please !!!!!!😂🥰😍👏🏻❤️”

Más tarde, Susana contó: "No sabía prender el horno y me daba miedo". "Hice un pollo, me dijeron que tenía que cocinarlo por una hora y 45 minutos. Yo antes de esto no sabía ni prender el horno", confesó.