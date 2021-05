El conductor Jorge Rial anunció en la noche del viernes el final de su programa "TV Nostra", al que pasó desde "Intrusos", tras el fracaso en la audiencia que logró en América TV.

Jorge Rial usó los últimos cinco minutos de su programa de la noche del viernes en América TV para anunciar el final del ciclo.

Se hizo cargo del fracaso del envío que pensó que funcionaría. Pidió perdón a los trabajadores y al canal. "Me dieron una Ferrari y la choqué", se despidió.

"Me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo se todo", al explicar su paso de Intrusos a la noche de América.

"Como soy parte de la industria de la televisión, hay espacios y hay lugares y hay tiempos y hay que saber. respetarlos. Hubo un error personal mío", confesó.

"Los números estaban dentro de una normalidad. No es ni lo comercial, porque estábamos dentro de la natural y normal. Una cuestión natural mía", agregó.

Además, Rial, dijo: "siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora y ver qué está pasado".

TV Nostra había empezado el 5 de abril pasado y tras menos de dos meses en los que la aundiencia nunca lo acompañó, a veces con mediciones de menos de 2 puntos de rating, le puso fin.

"Podría poner mil escusas que es lo más fácil. No quiero ni poner en problemas a mis compañeros. Este programa es hermoso, hecho por todos trabajadores de este canal y pido mil disculpas por haberlos decepcionado", dijo.

"Me tomaré un tiempo para ver errores", agregó, conmovido.

"Cuando arrancamos dije que me pudieron una Ferrari y la choqué. ¿Pero saben qué? Hay un seguro. Me voy a tomar un tiempo para ver, si todavía me quieren, sino me dedicaré a mi nieto, a verlo crecer", añadió.

"No fue pedido por el canal, fue una decisión en soledad. Mis compañeros se enteraron a la tarde y las autoridades del canal hace uno o dos días", precisó.

"Si hubiese estado en mejores condiciones, lo hubiéramos sacado adelante, como hicimos mil veces con Intrusos", añadió.

Y se despidió.

Y empezaron las burlas.