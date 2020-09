BUENOS AIRES (ADNSUR) - Sofía Zámolo vive un momento de ensueño a partir de la próxima llegada de su primogénita. Sin embargo, el Baby Shower que Zámolo organizó y compartió a través de sus redes sociales generó una cataratas de críticas de seguidores que le cuestionaron la realización de un evento de este tipo en cuarentena y sin respetar las medidas de distanciamiento y protocolo.

Por eso, Sofía hizo un descargo a través de una serie que le fue enviando a Mariana Brey mientras debatían el tema durante la emisión de este lunes de LAM.

Sofía Zámolo publicó fotos de su baby shower sorpresa, pero las borró tras recibir fuertes críticas

"No hubo nadie ese día, fue el sábado, había dos amigas que me sorprendieron y nada más. Es lo que dice Sofi Zámolo. Dice están mezclando, se está mezclando la información, no había ningún chico", arrancó comentando Mariana Brey.

"Te cuento lo que dice Sofi Zámolo, repito, dice Sofi, no hubo nadie ese día, fue el sábado, sólo dos amigas que me sorprendieron y nada más. Están mezclando la información dice, porque nos va escuchando mientras está saliendo al aire", dijo Brey.

"Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir. No vemos gente porque mi mamá tiene cáncer en este momento, así que por favor tengamos cuidado, tengan cuidado mejor dicho con la información que están dando, está pasando un momento muy delicado", aclaró Zámolo.

"Preguntale a Sofía por qué arrobó todo. Debe haber recibido un montón de puteadas", le planteó Ángel De Brito.

"Eso es lo que yo le consulté. Me parece que está bueno que salgas a aclararlo porque al borrar genera un manto de duda. Estoy tratando de ser lo mejor pensada posible. Si ella está poniendo hicimos un Zoom, lo que se ve en la foto son cuatro personas nada más, en esta foto puntualmente no se ven niños, yo le estoy preguntando si la otra foto es del mismo día", finalizó Brey.