Sofía Pachano se cansó de los insultos en redes y expuso a sus agresores: “Hasta acá, mis cielos”

La bailarina y conductora Sofía Pachano vivió un mal momento en redes sociales luego de reiteradas críticas sobre su imagen y su labor profesional, y decidió exponer a quienes la insultaban.

A través de su cuenta de Instagram Pachano, quien conduce Cocineros Argentinos, afirmó que "hace tiempo que vengo visibilizando estos mensajes agresivos que recibo, no porque quiera que mis otrxs seguidores me digan cosas lindas eh, sino porque me parece importante usar las redes para algo positivo y visibilizar esto. Yo le digo HASTA ACÁ MIS CIELOS (sic) a esta violencia digital”.

Junto a su descargo publicó un foto suya, y agregó: “Del otro lado de las redes hay personas, que a veces pueden estar pasando por un mal momento o también puede importarles poco lo que les digas (como a mí) pero no me parece bien naturalizar esa violencia”.

Dentro del mismo posteo Pachano adjuntó capturas de mensajes de usuarios haciendo referencia a su figura y desempeño profesional, y se efirió a su condición de figura pública: “También recibí un mensaje diciendo ‘no me parece mal lo que te dice porque te estás exponiendo y si te exponés, jodete’. Me parece un argumento viejo para justificar la violencia y la opinión sobre el cuerpo, vestimenta, trabajo del otrx”, argumentó.

“Tenés el mismo carisma que un caracol. Ojalá lo leas para saber nomás que sos una persona mediocre”, era el mensaje de uno de sus seguidores que despertó su furia, en el que también se dirigían de manera despectiva a su padre Anibal.

Días atrás Pachano había dado una entrevista con Teleshow, donde afirmó que Argentina "tiene algo muy feo con la estética. Si no entrás en ese 3% de hegemonía, empezás con los traumas desde muy pequeño”.

“Cuando me hacen alguna crítica en las redes sociales, lo comparto para que entendamos que no hay que opinar sobre el cuerpo del otro. Las redes nos dieron cosas muy buenas pero esa parte... Vos no sabés cómo está el otro para recibir esa crítica”, agregó en aquel entonces.