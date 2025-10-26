Sharon Almendra, la cantante de Chubut que podría convertirse en embajadora cultural y turística

El bloque de concejales del Partido Justicialista presentó un proyecto para declarar a la joven artista local Sharon Almendra como Embajadora Cultural y Turística de Trevelin y sus parajes. La iniciativa, enmarcada en la Ordenanza Municipal N° 2.412/24, busca reconocer formalmente su labor en la difusión de la cultura y los atractivos de la región.

La concejal Marisol Salazar fue la encargada de presentar la propuesta durante la XI Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante este jueves. “Es grato y valioso traer a este recinto a nuestros vecinos para darles el reconocimiento que se merecen”, afirmó Salazar al hacer entrega formal del proyecto.

El fundamento del proyecto reside en el notable impacto que Almendra, con su grupo “Sharon y los Camperos del Chámame”, ha generado en los últimos años. La concejala destacó que, a su corta edad, Sharon ha logrado que “muchos niños y jóvenes de nuestra localidad quieran y deseen fortalecer nuestras raíces culturales a través de la música”.

Pero su influencia traspasó las fronteras locales. A través de sus videos musicales, que muestran imágenes de los paisajes y atractivos turísticos de Trevelin y la zona, la artista se convirtió en un “boom en las redes sociales”, según detalló Salazar. Su carrera tuvo un despegue significativo, con presentaciones en escenarios importantes de Chubut, diversas provincias del país y representando a Argentina en Chile y Paraguay.

Récords digitales y nominación al Gardel

Uno de los hitos más destacados es el éxito de su primer videoclip, “Cuidado que te supero”, que en pocos meses acumuló más de un millón de reproducciones en YouTube. La viralización del tema fue tal que llegó a ocupar el puesto número uno en las listas de lo más visto y escuchado en Argentina y Bolivia.

Este impulso digital y artístico se coronó con una nominación a los Premios Gardel 2025, en las categorías de “Mejor Interpretación” y “Mejores Imágenes”, un reconocimiento sin precedentes para una artista de la localidad.

El proyecto ingresó a la Comisión de Cultura del HCD para su análisis. Entre sus considerandos, se subraya que las entrevistas y videos de Sharon Almendra “difunden a Trevelin y sus parajes como un atractivo turístico y un punto estratégico para nuevos visitantes”.

De esta manera, la joven artista no solo pone en alto el nombre de Trevelin en cada escenario que visita, sino que se consolida como un vehículo de promoción turística invaluable. Con esta distinción, Sharon Almendra se sumaría oficialmente a la historia de su “querido pueblo”, ya convertida en su embajadora cultural de facto.