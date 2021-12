El cantante catalán Joan Manuel Serrat sorprendió en los últimos días al anunciar su despedida de los escenarios, y este domingo habló con la TV argentina, donde dio detales sobre cómo continuará su vida tras su retiro.

“Seguiré haciendo lo que más me gusta que es estar vivo”, afirmó en diálogo con La Peña de Morfi, programa conducido por Gerardo Rozín.

“Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el Covid que nos alejó de los escenarios, fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión", explicó al respecto.

Con una última gira, Joan Manuel Serrat anunció que se retira de los escenarios

Y sumó: "Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, bueno.. es que mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir”.

En ese sentido, el autor de grandes éxitos como De vez en cuando la vida y Esos locos bajitos, entre otros, contó que "haciendo canciones he podido explicarme, comunicarme con los demás, desarrollar un oficio, un oficio que me ha permitido viajar, andar por ahí”.

“He aprendido mucho de la gente gracias a este oficio, pude compartir mi tiempo con la gente y la gente tuvo la generosidad de compartir su tiempo conmigo. Eso es lo más importante”, amplió.

Cabe destacar que el popular cantante se presentará el sábado 19 de noviembre de 2022 en nuestro país, luego de tres años sin pisar suelo argentino. La cita será en el Movistar Arena del barrio proteño de Villa Crespo, y allí Serrat buscará, según sus dichos, "hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios".