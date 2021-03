ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - La actriz y cantante Selena Gómez anunció que está pensando en dejar la música para dedicarse de lleno a la producción y la actuación, tras asegurar que "es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio".

Los dichos de la popular celebridad corresponden a la última entrevista brindada a la revista Vogue tras el lanzamiento de su nuevo disco en español, Revelación, y afirmó que la decisión la tomó tras el lanzamiento de la canción "Lose You to Love Me", de su disco Rare.

"He tenido momentos en los que he estado preguntándome como: ¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?", aseguró Gómez, quien además planteó: "Sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente".

Pese a su anuncio, remarcó que aún piensa lanzar un disco más dedicado a los fans que siempre la apoyaron.

"Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música", dijo.