El Festival de Diseño tiene el objetivo de continuar potenciando a todos los diseñadores de nuestra ciudad y activar el mercado interno de productos confeccionados en la zona.

En esta edición, los visitantes podrán disfrutar del paseo de diseño; un desfile de indumentaria y accesorios, a cargo de Celina VEK de Mujer Austral; y, en el cierre, el espectáculo “La trova del gato”. En tanto, el domingo 17 DJ Valkiria Beat musicalizará el evento.

Sobre el tema, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, afirmó que “trabajamos en acciones puntuales para que todos los hacedores de la ciudad tengan su lugar y puedan mostrar a la comunidad lo que hacen. En esta ocasión, participarán 51 marcas de sello comodorense que vienen trabajando sobre diferentes conceptos en torno al diseño”.

Fuerza Aérea Argentina incorporará soldados voluntarios: cómo inscribirse

“Estamos muy expectantes por este festival, teniendo en cuenta que las capacitaciones que impulsamos desde la Municipalidad son instancias donde se ponen en marcha diversos conocimientos sobre las herramientas que ayudan y potencian la producción local”, puntualizó.

Del mismo modo, sostuvo que “a través de charlas y capacitaciones con los diseñadores, buscamos potenciar la originalidad y la innovación inspirados en nuestra identidad. El estilo y el concepto son los ejes a seguir para activar la comercialización”.

Por último, Peralta señaló que “los creativos en nuestra ciudad son cada vez más y esto se verá reflejado en la cantidad de diseñadores que serán parte de este festival, acompañados también por artistas que estarán participando del evento”.

Gastronomía en Comodoro: "Después de las 5 de la tarde el centro parece un páramo, no queda nadie"

Marcas participantes

CHEW, Muna, 1000 Grullas, Acqua Orgánica, AramiS Textiles y Bordados, Carteras Diamantino, GREENCH, Egle Aromaterapia, Isik - Isik Gibi, La dedalera, A mano con amor, Indah, Brujildas, Almacén de Porcelana Nura, Alfiler de Gancho, Alma libre, Tejiendo Sueños, Graciela, DO, Zuatus, Apapachos, Mell Lingerie, Paula Mistretta, AmanCor, Mayi Solís, Kamala, Ponetelponcho, Finito e Infinito, Arrebol de los Geranios, Tutelu, Ludogonia, Cocodrilo que duerme, Minka, By Pau, Idelina, Desde el Alma, ADB Pottery, Toco Madera, Anahidin, Julia Pottery, Verde Recicla, Papeles Artesanales, Dolce Amore, Toia Up, Nacha´s, Fuck Off, Veroka, Tierra y Mar by Manzanita.