Se viene el Festival “Comodoro Inspira" con 60 marcas de diseñadores, música, degustaciones y desfile

Se acerca el Festival de Diseño “Comodoro Inspira”, donde se presentarán 60 marcas de diseñadores con un sello 100 por ciento comodorenses. En el marco del evento, habrá workshops, capacitaciones, música, degustación y desfile entre otras actividades.

Será los días 4 y 5 de octubre de 17 a 22 horas en el Centro Cultural, y estará integrado por las marcas inscriptas en el Registro Oficial de Diseñadores de la Secretaría de Cultura.

En dicho marco , el cronograma de actividades del día sábado 4 de octubre incluirá un workshop “Tags de papel” a cargo de Norma Córdoba, música en vivo con el DJ Jere Casares y un desfile de marcas locales a cargo de Celina Vlk de Mujer Austral.

En tanto, el domingo 5 de octubre, la jornada comenzará con una capacitación de asesoría en imagen y colorimetría, dictada por Paola Elgueta, la música de DJ Pipi y Nacho Mena, además de una innovadora degustación denominada “tasting sessions”.

Al respecto la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que "desde el Municipio, trabajamos en acciones puntuales para que todos los hacedores de la ciudad tengan su lugar y puedan mostrar a la comunidad lo que hacen".

"Son 60 marcas las que participarán en esta edición, lo que significa un número importante de diseñadores que exhibirán un trabajo innovador de sello 100 % comodorense, cada uno con su estilo y su concepto, acompañados también por artistas que estarán participando del evento", sostuvo Peralta.

