Se sacaron chispas: el fuerte cruce entre Coti y Ximena Capristo

El jueves durante el último programa de “La noche de los ex” se vivió un tenso cruce entre Coty Romero, ex participante de esta edición de Gran Hermano, y Ximena Capristo, panelista y también ex concursante del reality en el año 2021.

La pelea se desató cuando opinaban de la actitud que tuvieron los eliminados con Romina Uhrig, la última expulsada de la casa. "Dejen de colgarse de Romina, fue horrible lo que hicieron el martes”, dijo Ximena Capristo.

Pero Coty la interrumpió: “Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, señaló un tanto despectiva contra la ex concursante.

Sin embargo Ximena le aclaró: “Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. Te hacés la gran jugadora de Gran Hermano y no jugaste a nada, te fuiste”, arremetió la panelista.

“Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”, concluyó Coti a los gritos mientras el conductor Robertito Funes Ugarte pedía calma y tranquilidad en el estudio.