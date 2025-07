La disputa pública entre la actriz China Suárez y el actor Benjamín Vicuña se convirtió en uno de los escándalos más resonantes del espectáculo argentino en 2025, con acusaciones cruzadas que involucran no solo aspectos personales sino también legales, y que pusieron en jaque la convivencia familiar y la crianza de sus hijos.

LA REVOCACIÓN DEL PERMISO DEL VIAJE QUE DESATÓ UN ESCÁNDALO

El conflicto estalló cuando Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso que había otorgado para que sus hijos en común, Magnolia y Amancio, viajaran a Turquía con China Suárez. La actriz planeaba mudarse temporalmente a ese país para acompañar a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, y quería llevar a sus hijos con ella.

Sin embargo, la negativa de Vicuña, comunicada apenas 48 horas antes del viaje, impidió que los niños salieran del país con su madre, desatando una tormenta mediática y judicial.

Desde el entorno de Suárez se señaló que la decisión de Vicuña fue inesperada y que el viaje estaba planificado con anticipación, por lo que la revocación fue interpretada como un capricho o una maniobra para obstaculizar la relación de la actriz con sus hijos y con Icardi.

LA GRAVE ACUSACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ A BENJAMÍN VICUÑA

En un extenso y duro descargo en sus redes sociales, China Suárez no solo cuestionó la decisión de Vicuña, sino que lo acusó de haberla engañado durante su embarazo, de ejercer violencia psicológica, de abandono y de tener problemas de adicción. Entre sus palabras más contundentes, la actriz señaló:

“El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza... El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”.

Además, la ex Casi Ángeles denunció que Vicuña no se involucraba activamente en la crianza de los niños, que dejaba a las niñeras a cargo y que solo se preocupaba por la imagen pública, pidiendo fotos cuando iba a buscar a sus hijos al colegio. También relató episodios de maltrato emocional, celos profesionales y la necesidad de medicación psiquiátrica para sobrellevar la situación.

Por su parte, Benjamín Vicuña respondió con sorpresa y tristeza a las acusaciones, declarando en un programa de televisión:“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos. No lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

El actor se mostró consternado por el nivel de exposición y la virulencia del conflicto, y prometió no alimentar la disputa pública para proteger a sus hijos.

QUIÉN ES ELENA RIVERA, LA SUPUESTA AMANTE DE VICUÑA MIENTRAS ESTABA CON LA CHINA SUÁREZ

Un dato que reavivó aún más el conflicto fue la mención de la China Suárez a una infidelidad de Vicuña durante el embarazo. Según seguidores y usuarios de redes sociales, la mujer con la que el actor habría sido infiel sería la actriz española Elena Rivera.

Elena, de 32 años, es conocida por su papel en la serie española Cuéntame cómo pasó y por protagonizar la serie histórica Inés del alma mía, filmada parcialmente en Chile, donde habría conocido a Vicuña.

Un posteo de la actriz en redes sociales, donde mencionó haberse encontrado con Vicuña en Santiago de Chile acompañado de una canción sugestiva y emojis pícaros, generó sospechas y fue interpretado por algunos como un indicio de una relación más allá de lo profesional.

Ante la revocación del permiso de viaje, China Suárez inició acciones legales contra Benjamín Vicuña para que la Justicia decida si la medida tiene un fundamento real o si fue una decisión arbitraria. La disputa judicial se suma al enfrentamiento público, con abogados y expertos en derecho familiar siguiendo de cerca el caso.

La situación también desató un debate público sobre la responsabilidad parental, la exposición mediática de los hijos de figuras públicas y la importancia de priorizar el bienestar infantil en medio de conflictos adultos.