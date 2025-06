Se reveló el millonario sueldo que cobrará Sol Pérez y genera polémica en Telefe en medio de la venta del canal

Sol Pérez es, sin dudas, una de las figuras más reconocidas y multifacéticas de la televisión argentina. Su carrera, forjada a base de esfuerzo, perseverancia y una notable capacidad de reinventarse, la llevó de ser “la chica del clima” a convertirse en abogada, panelista, conductora y referente de las redes sociales. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena por un nuevo paso profesional que desató internas y polémicas en Telefe.

LOS INICIOS DE SOL PÉREZ: DE LA MANO DE LA FAMILIA Y EL SALTO A LA FAMA

Sol Pérez comenzó su camino en los medios a los 19 años, acompañando a su tío, el periodista Fabián Pérez, en sus primeras incursiones televisivas. De ahí nació su usuario de Instagram, @lasobrideperez, que hoy reúne a millones de seguidores y es testimonio de su popularidad y crecimiento personal. A poco de terminar Gran Hermano, Sol Pérez consiguió un nuevo desafío laboral

El verdadero salto a la fama llegó con su participación en Sportia por TyC Sports, donde se ganó el apodo de “la chica del clima”. Su estilo fresco y carismático para dar el pronóstico meteorológico la convirtió rápidamente en tendencia y la catapultó al estrellato. “Fue un gran paso para que la gente me conozca”, reconoció la propia Sol en una entrevista, rememorando aquellos días en los que su presencia era tendencia en Twitter y su imagen comenzaba a consolidarse en el imaginario popular.

El camino de Sol Pérez no estuvo exento de obstáculos ni de críticas. Desde el inicio, debió enfrentar comentarios negativos y prejuicios, especialmente en redes sociales, donde su exposición y estilo generaban tanto admiración como ataques. Lejos de amedrentarse, Sol siempre defendió su derecho a mostrarse como quería y reivindicó su libertad y autenticidad. “Amo mi cuerpo, y no porque crea que es lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero”, expresó en una de sus publicaciones más recordadas, donde también destacó su faceta como estudiante de Derecho y su promedio sobresaliente en la facultad.

Esta actitud desafiante y segura la acompañó en cada etapa de su carrera, incluso cuando denunció públicamente el trato despectivo que recibió en eventos o cuando se vio envuelta en discusiones televisivas de alto voltaje, como la recordada pelea con Javier Milei, que la llevó a abandonar un programa en vivo tras sentirse descalificada por sus opiniones.

DE PANELISTA A FIGURA CENTRAL DE TELEFE

En los últimos años, Sol Pérez consolidó su presencia en Telefe, integrando paneles de programas de alto rating como Gran Hermano y Cortá por Lozano. Su participación en el panel de Gran Hermano solo se vio interrumpida por unos meses, cuando se convirtió en madre de Marco, quien hoy tiene dos meses. Su regreso fue celebrado por el público y sus compañeros, reafirmando su lugar como una de las voces más escuchadas y queridas del canal.

Sin embargo, el inminente final de Gran Hermano (la final será el 24 de junio) dejó a los integrantes del panel en una situación de incertidumbre laboral. En este contexto, Telefe decidió apostar fuerte por Sol Pérez y sumarla a uno de sus programas más importantes: El Noti de la Gente, el noticiero del mediodía. Allí ocupará el rol de comunicadora de noticias de espectáculos, reemplazando a Luly Illbele, quien había tomado el puesto tras la salida de la China Ansa.

EL ESCÁNDALO INTERNO Y LA POLÉMICA DE SU LLEGADA AL NOTICIERO DE TELEFE

La decisión de Telefe de incorporar a Sol Pérez al noticiero no estuvo exenta de polémica. Según se reveló en Intrusos, la llegada de Sol significó la salida de Luly Illbele, quien quedó sin trabajo y se fue del canal visiblemente afectada. “Luli se fue un día llorando desconsoladamente porque estaba muy triste. Me dijo que ella lloró pero que era por algo personal. Sorprendió la llegada de Sol al noticiero en los compañeros del canal”, contó la periodista Paula Varela, reflejando el clima de tensión y malestar que generó la noticia entre los empleados de la emisora.

Además, trascendió que el contrato de Sol Pérez para este nuevo rol sería de cinco millones de pesos, un monto que también generó comentarios y cierto resquemor puertas adentro, dado el contexto de recambios y ajustes en la grilla del canal.