Se revelaron fotos de Margot Robbie en su paso por Comodoro y sorprendió a todos

Este martes, las redes sociales se vieron agitadas por la difusión de una foto de Margot Robbie dentro de un auto en Rada Tilly.

Tras algunas dudas iniciales, ADNSUR logró verificar que la persona en la imagen era, efectivamente, la reconocida actriz y productora de cine australiana.

La estrella de la película de Greta Gerwig comió en un reconocido restaurante de la Villa Balnearia, donde su visita fue discreta y sin fotos.

Sin embargo, luego Margot Robbie recorrió parte de la ciudad de Comodoro Rivadavia y llegó al Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, donde se mostró con un barbijo para “evitar” que la reconozcan.

De los Oscars a almorzar en Rada Tilly: ¿qué menú pidió Margot Robbie en su estadía?

LA ÚLTIMA VISITA DE MARGOT ROBBIE EN ARGENTINA QUE TERMINÓ CON PROBLEMAS CON LA POLICÍA

En 2022, Margot Robbie viajó a Buenos Aires con su amiga Cara Delevigne en plan vacaciones. Mientras cenaban de incógnito en Patagonia Sur, un reconocido restaurante del barrio porteño de La Boca, que pertenece a Francis Mellman, un fotógrafo les tomó varias fotografías y en pocos minutos la noche se volvió caótica.

Los guardaespaldas de las actrices se percataron de la presencia del paparazzi, llamado Pedro Alberto Orquera, y lo golpearon para evitar que tome más imágenes. Esto generó un revuelo tal que la policía tuvo que intervenir. El fotógrafo tuvo que ser atendido por el SAME y luego, fue derivado al hospital Argerich.

Los imputados, Jac Rhis Hopkins y Josey Callum McNamara quedaron en calidad de detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contaverncional y de Faltas N° 34 a/c del Dr. Adriana Bellavigna, Secretaria Única a/c del Dr. Palopoli por ‘Lesiones Graves’. Los dos ciudadanos británicos luego fueron liberados y volvieron a sus países a esperar las decisiones de la Justicia.

En sus vacaciones, Margot Robbie visitó Rada Tilly y seguirá viaje hacia la Cordillera

QUIÉN ES MARGOT ROBBIE

Nacida el 2 de julio de 1990 en Gold Coast, Queensland (Australia), Margot Robbie es una de las más fulgurantes estrellas del Hollywood del presente.

Se crió en una granja de Dalby, Queensland. Desde muy joven, tuvo claro que deseaba dedicarse a la interpretación. Estudió arte dramático en el Somerset College, antes de comenzar a aparecer en pequeños papeles de series y películas de su país.

CUÁL ES LA FILMOGRAFÍA DE MARGOT

De 2008 a 2011, participó en una famosa telenovela australiana, Vecinos, lo que la ayudó a ganar notoriedad. Eso la animó a probar suerte en Estados Unidos. Fue elegida para un papel en la serie Pam Am, en 2011, pero esta fue rápidamente cancelada.

Agostina reveló que hará cuando Furia salga de Gran Hermano y lanzó una inesperada confesión

Sin duda, la película que la llevaría a la cima sería El lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese, en la que interpretaba a la modelo Naomi Belfort, la esposa del amoral protagonista.

A partir de ese momento, sería requerida para varias de las películas de mayor éxito de los últimos años. Así en la comedia Focus (2015) junto a Will Smith, La leyenda de Tarzán (2016) o Escuadrón Suicida (2016)

Pero el siguiente gran paso de su carrera sería otro papel biográfico, la controvertida patinadora profesional Tonya Harding en el biopic Yo, Tonya (2017), en la que demostró que, además de contar con su indudable belleza, era una excelente actriz, por la que recibió su primera nominación a los Oscars.

Lilia Lemoine reveló que tuvo un romance con Javier Milei y confesó "un detalle" que la enamoró

Posteriormente, interpretaría a Isabel I en María, Reina de Escocia (2018) y a Sharon Tate en Érase una vez en Hollywood (2019). En ese último año, también llegó Bombshell, por la que ha recibido de nuevo una nominación a los Premios Óscar, esta vez como mejor actriz secundaria.

EL SUEÑO DE SER DIRECTORA

La actriz desvela en la entrevista sus ganas de dirigir. “Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho. He estado trabajando poco a poco en la idea de que me he ganado el derecho a dirigir y me siento cerca de creérmelo”, contó al medio AS.

“He trabajado con muchos directores increíbles y he aprendido mucho de ellos. A veces participo en sus películas para ver cómo dirigen y en el set es muy divertido verles acercarse a mí para preguntar cómo lo hacen otros. En ese momento te das cuenta de que muchos directores no saben cómo trabajan los demás, pero yo sí. Lo he visto de primera mano”, agregó.

Al borde de la censura: se filtraron fotos y videos hot de un nuevo participante de Gran Hermano

“No quiero acelerar las cosas, pero definitivamente el sentimiento de querer dirigir está creciendo en mí. No creo que pueda controlarlo mucho más”, cerró.