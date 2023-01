Se pudrió todo: Camila terminó llorando por una pelea con La Tora, que no se guardó nada y la liquidó

Lucila "La Tora" y Camila Lattanzio protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano después de que la segunda nominara a la primera. Lucila "La Tora" acusó de falsa a su compañera y se retiró de la habitación enojada tras la discusión.

Vale remarcar que el martes pasado fue el cumpleaños de Alfa y Camila quería prepararle un desayuno, pero no pudo. ¿Por qué? Nadie la despertó. A partir de esto, todo cambió para ella dentro de la casa.

"Yo nunca en mi vida dije que ustedes me hacía bullying, ni lo voy a decir porque es mentira. Yo me llevo bien con las chicas, que no me lleve bien con vos es otra cosa. Para mí es meter cizaña", le dijo Camila a Lucila en a habitación de las mujeres, donde también se encontraban Julieta, Daniela y Romina. "La Tora" le respondió y así comenzó una picante discusión.

La Tora aprovechó esta reunión para encararla, muy a su estilo frontal y sin filtros. “No te creo nada, careta”, le dijo.

Para Lucila, los dichos y acciones de Camila van por caminos separados y así se lo hizo saber: según su argumento, la más nueva de las jugadoras es capaz de mandar a un compañero a placa y después negar haberlo hecho, o intenta luego congraciarse.

Por esta razón, la oriunda de Berazategui fue clara con Camila: “La realidad es que yo no te creo nada, no me interesa tener una relación con vos”. Ante esto, Camila le aclaró que nunca habló mal de ella, pero La Tora se mantuvo firme con su postura, convencida de que la “hermanita” intenta jugar la carta de la “víctima del bullying dentro de la casa”. Al final, Villar zanjó diciendo “Votame, pero no hagas la careta”.