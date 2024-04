Se negó a tener sexo con una famosa influencer y se viralizó en las redes por un detalle: "Me calenté..."

Hace unos días atrás, la polémica influencer Anto Pane publicó un desopilante video donde contó que recibió un delivery de comida en su domicilio e hizo una propuesta indecente.

Según contó, luego de recibir el pedido, invitó al joven a subir a su departamento con claras intenciones sexuales. Pero todo terminó de la peor manera.

“Me calentó el del rappi, voy a bajar a buscar el pedido y voy a ver si me lo encaro. No tengo sexo hace varios meses. Soy la Madre Teresa de Calcula, la Virgen María”, dijo la joven de 27 años.

Luego, filmó otro video en el que saludó al delivery y le dijo: “Hola, ¿querés subir un rato?”, y la respuesta del trabajador: “No, tengo que seguir trabajando. Aparte recién arranqué”. El chico le reveló que se llamaba Matías y se fue, Anto escribió: “Rechazada en vivo”.

LA VERDAD DETRÁS DEL ESCÁNDALO DE ANTO PANE CON EL DELIVERY

Luego, un chico llamado Matias Splinter en Twitter se viralizó al contar que él fue el delivery que rechazó a Anto Pane. Días más tarde, subió una foto en el que la aplicación de Rappi le había inhabilitado la cuenta por incumplir los términos y condiciones de la aplicación. De todas maneras, tras la viralización y el reclamo de la gente, se la volvieron a habilitar.

Más tarde, Anto Pane subió historias de Instagram indignada porque la gente le echaba la culpa de lo que le sucedió a Matías Splinter, y explicó: “Ese no fue mi Rappi, ese pibe que subió el tweet está mintiendo”.

“Mintió en la dirección, en el pedido. Yo había gasto $15.000 y él subió una captura de $3.000. Yo no soy de Junín, no pedí ahí. Él no era mi repartidor, mi repartidor era rubio. Este chico es morocho, solamente coinciden en el nombre y en donde trabajan. Le habrán cerrado la cuenta porque difundió datos, ni idea. Yo no lo conozco, ¿cómo van a decir que deje sin trabajo a alguien?”, explicó Anto Pane en Instagram.