Se filtró un supuesto chat hot de Fede Bal y Flor de la V: "Sos demasiado porno"

Los chats entre Fede Bal y varias chicas con las que le fue infiel a Sofía Aldrey siguen generando polémicas en el medio al revelarse los atrevidos detalles.

Ahora en Twitter se difundieron unas imágenes en donde el joven hablaría por instagram con la conductora de Intrusos, Flor de la V, su ex amante y con la que habría tenido un vínculo sexual.

En los mismos él la invita a rememorar esos tiempos y ella no le dice que si, pero tampoco que no y en ocasiones le sigue un juego picante. “Este finde te voy a ver a Kinky” le cuenta ella. “¿Venís con él?”, le consulta.“Nooooo, ni que se entere. Se queda con los chicos”. “Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas”, la invitó.

“No se puede ahora Fede, la tuya te tiene con lupa, además si no está ella, tenes un catálogo grande jaaj, no me chamuyes”, confesó Flor.