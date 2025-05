Se filtró un escandaloso audio de Yanina Latorre retando a su hija Lola: "Vas a tener 90 años y vas a seguir.."

En los últimos días, Yanina Latorre volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que se filtrara un audio en el que se la escucha visiblemente alterada, dirigiéndose a su hija Lola Latorre con una serie de reproches que abarcan desde su desempeño académico hasta cuestiones personales y de convivencia.

El mensaje, que rápidamente se viralizó, parecía reflejar una fuerte discusión familiar, pero el contexto detrás de este episodio es mucho más complejo y tiene un origen inesperado.

EL ORIGEN DEL AUDIO DE YANINA LATORRE QUE SE VIRALIZÓ

El audio se difundió inicialmente sin contexto, generando especulaciones y preocupación entre los seguidores de la familia Latorre. Sin embargo, la verdad detrás del mensaje está vinculada a una dinámica planteada en un ciclo de podcast llamado La Venganza, conducido por Max Orlandi y publicado en YouTube.

Se filtraron polémicos chats sexuales entre Diego Brancatelli y una conocida periodista

En ese espacio, Lola Latorre participó como invitada y accedió a enviar un mensaje a su madre como parte de una sección del programa que proponía que los invitados se “vengaran” de situaciones anteriores mediante una actuación guiada.

Max Orlandi explicó la consigna como una devolución de gentilezas: “Me parece una muy buena idea vengarte de lo que te hizo tu madre hace más o menos una semana”, en referencia a una llamada previa en la que Yanina había sorprendido a su hija durante una participación radial. Así, lo que comenzó como un juego terminó generando una furiosa respuesta de Yanina, que se viralizó rápidamente.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

EL MENSAJE DE LOLA LATORRE QUE TUVO UNA RESPUESTA LETAL DE YANINA

Durante la emisión del programa, Lola improvisó un mensaje de voz para su madre en el que simuló un estado de crisis emocional. En el audio, aseguró haber salido de la facultad tras desaprobar un parcial y usó frases exageradas y dramáticas, tales como “estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier.... Además de todo, estoy venida y tengo un flujo vaginal...”

Estas palabras fueron parte de la consigna del juego, que incluía un listado de términos que debía incorporar. A lo largo del mensaje, Lola mezcló referencias a su estado emocional, su carrera universitaria, un supuesto impedimento para viajar a Miami y hasta una vieja anécdota sobre un robo de carteras en Punta del Este. El tono caótico y absurdo del mensaje provocó la risa del conductor y generó un clima de humor en el programa.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

A pesar del carácter lúdico del ejercicio, la reacción de Yanina fue inmediata y contundente. En su respuesta, la panelista desplegó una serie de comentarios críticos hacia su hija, cuestionando la mezcla de temas y el tono del audio: “Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”

Además, Yanina expresó con dureza su preocupación por el desempeño académico de Lola: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”, afirmó sin filtros.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

También cuestionó el estado de la vivienda que comparten, haciendo referencia al desorden y la convivencia: “Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer”.

Finalmente, Yanina cerró su mensaje con una advertencia clara y un reproche sobre el contenido del audio: “Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal. ¿A vos te parece que es audio para mandar a tu madre?”, sentenció.

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

Este episodio, que comenzó como un juego en un podcast, se convirtió en un tema de conversación masivo en redes sociales y medios de comunicación, mostrando la complejidad de las relaciones familiares en el ojo público. La viralización del audio y la reacción de Yanina Latorre evidencian cómo un simple juego puede desatar tensiones reales y poner en evidencia las expectativas y presiones en el ámbito familiar, especialmente cuando se trata de figuras mediáticas.