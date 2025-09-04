En el calendario televisivo argentino, pocos programas generan tanta expectativa y pasión como MasterChef Celebrity Argentina. La edición anterior logró no solo cautivar a la audiencia, sino también sentar un nuevo estándar en el reality culinario de Telefe.

Ahora, a pocos meses de su estreno, la incógnita es qué figuras populares se atreverán a enfrentarse a las exigentes hornallas en una competencia que combina talento, carisma y, sobre todo, pasión por la cocina.

Telefe mantiene el suspense, y hasta el momento no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. Se espera que el debut se confirme este mismo jueves por la noche, durante la transmisión del partido de fútbol entre Argentina y Venezuela, un momento estratégico para captar la atención masiva de televidentes. Por ahora, lo único concreto es que la conducción seguirá a cargo de Wanda Nara, quien ya expresó públicamente su emoción por formar parte de este ambicioso proyecto.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

RUMORES, DESMENTIDAS Y LA CONFIRMACIÓN DE LOS PRIMEROS 23 FAMOSOS

Como suele pasar en producciones de alta expectativa, las especulaciones y supuestas listas de participantes circularon en redes sociales y medios de comunicación durante semanas. Sin embargo, muchas de ellas resultaron inexactas o completamente falsas.

Fue el programa Intrusos, transmitido por América TV, quien logró ordenar la información gracias a sus contactos y fuentes principales del mundo del espectáculo. Tras un minucioso trabajo de verificación, el ciclo conducido por Jorge Rial confirmó la participación de 23 celebridades de las 24 que se estiman estarán en la competencia. Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

En esta nueva entrega, Telefe apostó por multiplicar la diversidad que caracteriza a MasterChef. Así, en las hornallas veremos a un grupo heterogéneo que mezcla influencers con millones de seguidores, deportistas de élite, músicos consagrados, periodistas de renombre, modelos y actores.

El impacto de este casting es claro: se busca atraer no solo a los fanáticos del programa, sino también a las audiencias más jóvenes y variadas que siguen a estas figuras en sus plataformas digitales, redes sociales y eventos masivos.

LOS 23 FAMOSOS CONFIRMADOS PARA MASTERCHEF CELEBRITY

Este primer listado confirmado por Intrusos reúne nombres bien conocidos en la escena argentina, cada uno con un perfil particular que promete dar dinamismo y emociones en la competencia:

Andy Chango – músico y cantante reconocido en el ámbito del rock nacional.

Cachete Sierra – actor y cantante popular entre el público juvenil.

Esteban Mirol – actor con amplia trayectoria en televisión.

Momi Giardina – músico y actor conocido por sus aportes artísticos diversos.

Evangelina Anderson – modelo, presentadora y reconocida influencer.

Emilia Attias – actriz y conductora con fuerte presencia mediática.

Luis Ventura – periodista y conductor, habitual comentarista de farándula.

Maxi López – exfutbolista con reconocimiento internacional.

La Joaqui – rapera y cantante, ícono del trap argentino.

Miguel Ángel Rodríguez – actor multifacético y figura histórica de la televisión.

Valentina Cervantes – modelo y figura social.

Eugenia Tobal – actriz con un extenso recorrido en TV y cine.

Marixa Balli – bailarina y modelo icónica en la cultura popular.

Pablo Lescano – músico de cumbia, una voz clave en la escena tropical.

Peque Schwartzman – ajedrecista destacado y personalidad mediática.

Turco Husain – periodista y conductor con gran trayectoria.

Pelado Khe – chef mediático, que aportará experiencia culinaria.

Sofi Martínez – influencer y personalidad de redes sociales.

Julia Calvo – actriz y humorista con gran empatía.

Sofía Gonet – modelo y artista multifacética.

Ian Lucas – influencer y figura emergente.

Emmanuel Horvilleur – músico y compositor de renombre.

Chino Leunis – conductor, modelo y referente juvenil.

El nombre de la vigésimo cuarta figura aún no ha sido confirmado oficialmente, pero, según trascendidos, estaría definido y pronto se anunciará junto al resto.

De visita a la Patagonia, la periodista de TN Paula Bernini protagonizó al aire uno de los bloopers del año

En un contexto donde la cocina se transforma en espectáculo y los protagonistas son tan diversos como carismáticos, MasterChef Celebrity Argentina 2025 se prepara para ser una verdadera fiesta televisiva. Las distintas generaciones con sus ídolos convergerán frente a las cámaras para demostrar el talento y la personalidad que los caracteriza, todo con el implacable reloj de la cocina y la presión del jurado.

¿QUÉ RESTA SABER?

Solo resta que Telefe confirme oficialmente fechas, formato y otras características que traerá esta edición. Lo cierto es que MasterChef Celebrity vuelve a unir a Argentina frente a la pantalla con un producto que mezcla entretenimiento, pasión y realismo.

El desafío está planteado, y las celebridades ya tienen su delantal preparado: la batalla culinaria más esperada del año está a punto de comenzar. ¿Quién será el próximo gran campeón de la cocina argentina?