Se filtró la primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja tras confirmar el romance

Nicolás Vázquez y Dai Fernández dejaron de mantener su relación en secreto y recientemente se difundió la primera imagen de ambos juntos como pareja.

En el programa Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre compartió la foto, en la que se los observa caminando. Vázquez sostiene un café en la mano, mientras que Fernández camina unos pasos más adelante con lentes oscuros.

“Están juntos, ya está la primera foto, y él contento, que a partir de todo esto va a empezar a fluir más la vida de ellos y los vamos a ver más relajados como cualquier pareja normal”, sumó la conductora del ciclo de espectáculos.

Por último, la esposa de Diego Latorre contó que el actor ya no está hablando tan seguido con su expareja, Gimena Accardi, como hasta el momento, que mantenían un diálogo fluido.

Nico Vázquez ya no oculta su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, y hace dos semanas contó cómo fue el momento en que empezó a verla como algo más que una amiga.

“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?“, le preguntó el periodista Rodrigo Bar para Sálvese quien pueda (América). ”Recontra. Para mí fue fundamental, porque, obviamente, uno se acompaña como amigo y sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido, y la palabra justa, y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho“, se sinceró el actor.