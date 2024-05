Se filtró la insólita cifra en dólares que cobra María Fernanda Callejón por vender contenido "hot"

Luego de ponerle fin a su matrimonio con Ricardo Diotto, con quien mantuvo una importante disputa legal por la división de bienes, María Fernanda Callejón hizo un click en su vida y también, una gran apuesta.

Tras blanquear su relación con el ex futbolista, Fernando Gamboa, la actriz se metió de lleno en el mundo del contenido adulto y comenzó a vender fotos y videos “hot” en dólares.

Desde Intrusos se refirieron sobre el vínculo de la modelo y el papá de Giovanna, aunque Guido Záffora aclaró que no tuvo contacto con María Fernanda: “Le escribí a Callejón y no me respondió”.

Posteriormente, Flor de la V aseguró que Callejón está disfrutando de un gran presente laboral, al margen de la controversias sobre su separación y el posterior acercamiento de su ex marido con Delfina Gerez Bosco: “Callejón está en Disney”.

“Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina, hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble. La semana pasada estuve hablando con ellos y me contaron eso. Yo me preguntaba ¿Qué pasa con Fernanda que está perdida”, agregó.

“Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo después de irse de ‘Duro de Domar’, y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar”, cerró Guido Zaffora.