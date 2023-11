Desde que se confirmó que se realizará el Martín Fierro Latino, todas las miradas apuntaron hacia los conductores que finalmente serán Pampita y el Pollo Álvarez.

Sin embargo, en las últimas horas en Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron cuánto cobraría la modelo por hacer ese trabajo y sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich preguntó: "¿Es cierto que Pampita cobra 30 mil dólares (30 millones de pesos) por ir hoy a conducir el Martín Fierro de Miami?".30

A lo que Nancy Duré respondió: "Es un número que se había manejado. No nos dicen concretamente cuánto le pagaron a cada uno. Sí sabemos que hay una persona, que es Ángel De Brito, que no llegó a arreglar el dinero que quería, por eso es que no iba a conducir".

De esta manera, la periodista, como representante de APTRA, no negó que ese fuese el número que va a cobrar Pampita tras la conducción.