Se filtraron escandalosos chat donde Julieta Poggio habría pedido bajar a Coti Romero: "Si la llaman.."

En las últimas horas, Julieta Poggio quedó en el ojo de la tormenta luego de trascender que habría intentado boicotear propuestas laborales que le hicieron a Coti Romero, con quien mantiene un conflicto que inició en Gran Hermano.

En esta ocasión, el conflicto se desató por un presunto pedido de Poggio para que una marca no contratara a la correntina.

La situación se dio a conocer a través de un chat de Instagram, donde Poggio expresó su preocupación por un posible contacto de la marca con Romero para promocionar sus productos.

“Hay un tema que es mucho más feo con respecto a Poggio que es lo que está pasando con varias marcas que llaman para trabajar a Coti Romero”, arrancó Santiago Sposato en LAM.

“Tengo individualizadas por lo menos tres marcas, que no las voy a nombrar, que si trabajaban con Coti no trabajaban más con Juli, y además de estilistas y maquilladores”, agregó al respecto. “Ella no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con Coti Romero”, destacó el cronista.

“Muchas veces existió el ninguneo por parte de Juli a Coti. Yo no soy mediática, yo no hago escándalos, ojo que no está bueno”, comentó desde el piso Marcela Feudale, dando crédito a la información.

“No quiero tocar más ese tema porque a mí me hizo muy mal en su momento. Yo he charlado con las marcas muchas veces y no es mentira, o sea, varias marcas me han dicho tipo: ‘La verdad es que mirá, no puedo trabajar con vos’. Tengo hasta los audios, imaginate, pero nunca lo saqué a la luz porque no me interesaba quemar a nadie y porque soy creyente de que todo lo que das vuelve, entonces traté de seguir mi camino desde abajo por más que me pasaba eso”, expresó Coti, en declaraciones a Teleshow.