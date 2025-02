Este miércoles se filtraron escandalosos audios del papá de L-Gante, liquidando a su hijo. “Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él. La fama lo está apabullando”, lanzó Miguel Ángel Prosi, visiblemente molesto.

El hombre no se guardó nada y atacó duramente a su hijo, el conocido artista de cumbia 420. Cabe recordar que el cantante había expresado públicamente, que no tenía contacto con su padre.De esta forma, los audios de Prosi fueron compartidos en el programa Desayuno Americano que se transmite por América TV.

"No es conveniente que salga a hablar. Viste que el otro día dijo en el programa de Intrusos ‘a mi papá no lo escucho’. Sí, la verdad que no escucha. Es al pe.. defender lo indefendible. Y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo”, comenzó diciendo el hombre.

¿Qué hará Wanda Nara? La terrible noticia que recibió L-Gante tras sus vacaciones en pareja

“Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él. La fama lo está apabullando. Pero bueno, en su momento me dedicaba a lo judicial. Ahora no quiero ni hablar. Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’”, agregó enojado.

Luego, lanzó: “Pero de este pelot… no quiero nada. Pero nada, eh. El tiempo te juzga. Acordate lo que te digo. Pero nada, no quiero ni que se me acerque”.

Las razones por las que Wanda Nara podría terminar arriba de un patrullero

“Pensé que era más pillo, pero no, es un pelot…. Hasta acá llegué. Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, que le falte el respeto”. “Conmigo ni cerca de que me falte el respeto porque nunca permití en la vida que me falten el respeto. Y decir eso así en televisión, en forma despectiva, no deja de ser un pobre chico”, remarcó.

“El dinero no hace que no seas una persona pobre, eso es el alma", y "cuando tenés el alma pobre y la mentalidad… Pretendés que se enteren que sos vivo haciendo acciones. No, el vivo nace vivo. No se tiene que hacer el vivo. Ni demostrar que es vivo”, resaltó. “Está equivocadísimo la vida. Pero como no escucha, lo mío era judicial, que se vaya a lavar el cu..”, concluyó duramente.

"La lastimaste": Wanda Nara filtró polémicos chats y mostró el lado más oscuro de Mauro Icardi

Con información de A24, redactada y editada por un periodista de ADNSUR