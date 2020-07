Para celebrar, de manera anticipada, los 20 años del film protagonizado por Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, te invitamos a viajar en el tiempo y recordar una anécdota sobre la grabación del largometraje compartida por Damián Leibovich, quien por aquel entonces hacía de meritorio dentro del equipo de dirección, en una entrevista con La Agenda.

En un especial sobre Nueve Reinas que Andrés Fevrier armó con una gran cantidad de testimonios para reconstruir los detalles de aquel rodaje, y que revivió por estos días el medio Spoiler, el futuro cineasta recordó:

“La escena en el subte, en la que Gastón le da a elegir a un chico entre el autito de juguete y un billete de diez pesos, era distinta en el guion, al revés de lo que quedó en la película: el chico agarraba el autito”.

La escena del subte

“A mí me daba mucha pena que una película como Nueve Reinas tuviera eso que era tan falso, que un chico que está pasando hambre eligiera un juguete en lugar de diez pesos”, agregó el responsable de cintas como Forajidos de la Patagonia, Eber Ludueña y el puntapié final y Colonizadores del cuadrante omega.

“Además, en el casting había quedado un chico más grande de lo que marcaba el guion. Con un nene de 4 años era razonable que agarrara el auto, pero este era un pibe que tenía como doce años, que ya sabía que con diez pesos comía. Me parecía que eso, desde mi humilde opinión, atentaba contra la película. Y había tratado de insinuarlo, pero no me daban bola porque era el meritorio”, dijo.

“Un día antes de que se filme esa escena, me la jugué y le dije: ‘Mirá, Fabián, me voy a exceder un poco de mis funciones, pero me parece que es poco verosímil que el pibe agarre el auto’. Entonces él me explicó que el auto representaba al padre de Gastón y su infancia. Me pareció que si el pibe agarraba la guita y era Gastón el que le daba el autito era una cuestión de voluntad de Gastón, de dejar atrás el pasado o de terminar esa historia con su padre. Entonces le propuse que el pibe agarre los diez pesos y que sea Gastón el que le entrega el auto, porque era más verosímil y no le restaba nada a la película. Y él, en el momento, me dijo que tenía razón”, cerró Leibovich.

Fuente: Indie Hoy