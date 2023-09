Lisandro Machado se presentó el jueves en Got Talent Argentina para interpretar “Te extraño", un conocido tema del jurado del reality de Telefe, sin embargo parece que no le gustó: “No me gustó”, dijo determinante Abel Pintos.

“Canto hace muchos años, vengo de una familia de guitarreros. Mesa y sobremesa, guitarra de mano en mano y cantan, los primos, las tías”, señaló Lisandro Machado, oriundo de Chaco.

Tras su presentación, comenzó a cantar y sorprendió al entonar una canción de Abel Pintos.

Pese a la grata sorpresa, el cantante y jurado miró atentamente la performence del joven chaqueño y al terminar recibió la ovación del público, que tomó con mucha agrado la interpretación.

Además, recibió halagos de La Joaqui, Emir Abdul Gani y Florencia Peña, pero cuando llegó el turno de Abel Pintos, el cantante aseguró: “A mí no me gustó, pero me emocionaste mucho. No porque hayas elegido una canción mía en absoluto, sino porque vos sos emocionante”.