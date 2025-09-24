Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el 12 de septiembre, luego de sufrir un violento accidente en moto que le provocó fracturas costales y daño pulmonar severo.

El joven, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un momento muy delicado de salud, con pronóstico reservado, y sus allegados llaman a una cadena de oración por su recuperación, ya que su cuadro habría empeorado este miércoles por la mañana.

Según el periodista Fede Flowers, Thiago presenta compromiso en ambos pulmones, además de una bacteria intrahospitalaria y problemas en la vesícula. El cuadro incluye neumonía bilateral y la probable necesidad de una traqueotomía para ayudar a su respiración, un proceso que genera preocupación en su entorno médico y familiar. Asimismo, se informó que enfrenta atelectasia, un colapso parcial del tejido pulmonar que afecta la oxigenación de la sangre.

SE AGRAVÓ EL ESTADO DE SALUD DE THIAGO MEDINA

El joven de 22 años sufrió un violento choque que le provocó fracturas en múltiples costillas (de la cuarta a la novena), perforación en pulmón y hígado, además de politraumatismos que dañaron órganos vitales, lo que obligó a extirparle el bazo en una operación de urgencia.

Los daños pulmonares son graves, presentando atelectasia, que es el colapso parcial de los sacos alveolares del pulmón, lo que limita la correcta oxigenación de la sangre.

Además, enfrenta neumonía bilateral, infección bacteriana intrahospitalaria y problemas en la vesícula. Actualmente, su cuadro incluye un episodio de injuria pulmonar, y los médicos han tenido que colocarlo en posición boca abajo para mejorar la respiración. Existe la probabilidad de que sea sometido a una traqueotomía para ayudar en su ventilación mecánica.

EL APOYO DE LA FAMILIA Y LA ESPERA DE UN MILAGRO

La familia y amigos utilizan las redes sociales para pedir apoyo espiritual. Daniela Celis, expareja de Thiago, llamó a la comunidad a unirse en oración y fe para lograr un milagro.

"Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", imploró la joven.

"Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento", cerró Pestañela.

Por otra parte, "Camilota" se mostró muy afectada por la situación y pidió a sus seguidores que oren por su hermano: "Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro".