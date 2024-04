Santiago del Moro reveló cuándo se sabrá qué enfermedad tiene Furia de Gran Hermano

La salud de Juliana Scaglione fue el tema de la semana en Gran Hermano tras salir de la casa y realizarse estudios por sus problemas de salud.

Furia se realizó unos estudios que arrojaron malos resultados en lo que se refiere a los valores en sangre ya que se trata de una infección urinaria.

Esto genera que deban realizarse nuevas pruebas para corroborar o descartar distintas hipótesis. Luego de esto, fue la propia participante la encargada de hablar sobre su estado de salud.

"En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. Yo debería estar tirada ahí, pensando que tengo 33 años y que capaz puedo tener cáncer en la sangre. Cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque si no te enfermás con dentro. Creo que soy ejemplo hoy de lo que me está pasando. Nada más. Y tengo que esperar 48 horas para saber qué m... tengo”, cerró.

Cómo será el reemplazo de Furia en Gran Hermano durante su ausencia por salud

Hasta que este viernes, en El club del Moro por la 100, Santiago indicó: “Los resultados van a estar entre hoy y mañana. Es una junta médica y van a hablar con Juliana el lunes a primera hora. La primera persona que va a tener el diagnóstico es ella y recién entonces se va a determinar el tratamiento”, cerró.