El influencer Santiago Maratea reapareció luego de varios meses sin actividad pública visible y generando un revuelo inmediato en las redes sociales.

El influencer se cansó de que usuarios le reclamaran que junte dinero para los comedores, los incendios en el sur argentino y los jubilados, entre otras causas.

Mediante sus historias, el influencer comenzó diciendo: “Voy a responder un poco a estos mensajes que me están llegando. ¿Tienen un par de correas? Porque estoy por sacar a pasear a estos pelotudos que tuitean esto. Hay gente que salta y me dice ´¿Maratea, por qué no juntas guita para los comedores?, ¿Maratea, por qué no apagás los incendios?, ¿Maratea, por qué no le das guita a los jubilados?'. Pero qué te pensás que soy yo, boludo. No soy Batman. Soy un tipo con buenas intenciones y un poco de ansiedad, nada más que eso”, comenzó.

"No pueden saltar con cualquier problema que haya en el país, ¿dónde está Maratea? No podés exigirme a mí que haga todo. Muchas de las personas que me están apurando por tuiter con '¿dónde está Maratea ahora?', son kirchneristas. ¿Querés que te diga qué tiene que ver? Amigo, si vos sos kirchnerista no podés correrme con eso porque uno de los principales motivos por el que desaparecí un poco de las redes sociales y los medios, es porque la opereta mediática que hubo en mi contra el año pasado fue terrible, me quemó la cabeza", siguió.

“¿Vos qué te pensás que soy yo, bol...? Que le voy a ir a dar guita a todos los jubilados, comida a todos los comedores, apago todos los incendios, ¿algo más querés que haga? O sea, yo no soy Batman, soy el Santu, un tipo con buenas intenciones y ciertos problemas de ansiedad. No pueden saltar con cualquier problema que hay en el país a decir ‘¿dónde está Maratea?’ Si fuera el presidente, quizás, pero ni siquiera”, se defendió.

“En mi caso, no solamente no podés exigirme a mí que haga todo, sino que se lo podrías exigir a otra persona. Agarrá a tu artista favorito que tiene un montón de llegada, una gran comunidad y un montón de herramientas para generar impacto positivo y exigile que haga eso en vez de pedirle que saque un nuevo tema”, cerró a modo de reflexión.