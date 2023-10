El pasado domingo 22 de octubre, se celebraron las elecciones generales en Argentina. La votación llevó a una segunda vuelta que se celebrará el próximo 19 de noviembre y será entre Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei por La Libertad Avanza. En este marco, desde Olga, el canal de streaming de Migue Granados, realizaron un programa especial sobre las elecciones, que contó con la participación del periodista Iván Schardgrodsky; el streamer Luquita Rodríguez y Santi Maratea.

Sin embargo, el influencer desconcertó a todos hablando del balotaje y lo cruzaron fuerte en las redes sociales. En tanto sus comentarios se volvieron virales y generaron fuertes críticas. “Che, suponiendo que Massa perdiese, haría conch... todo. Porque está ese miedo también por lo que pasó después de las PASO y toda esa situación, en el caso de que pierda Massa nos conviene que sea después de un balotaje para que tenga un mes menos para romper todo, ¿no? ¿Se entendió?”, expresó.

“Claro, si hoy ganaba Milei, ya está, había ganado en primera vuelta y, hasta que asume en diciembre, siempre hay un miedo de ‘te lo entrego hecho p... el Estado’. Y también creo que cuando Cristina no le quiso pasar el bastón a Macri, marcó bastante esa actitud de ‘si no soy yo, rompo todo y no tengo ningún decoro o respeto por la investidura, los protocolos o lo que sea’”, añadió.

“En el caso de que Massa quiera hacer lo mismo, o sea, ‘perdimos, vamos a romper todo el país’, que no es una locura pensarlo, ya ha pasado, es mucho mejor que haya un mes más donde Massa tiene que quedar bien para evitar perder. Y después, si pierde, bueno, tiene solamente un mes para romper todo”, lanzó.

En tanto, Rodríguez, remarcó: “Creo que más allá de la mala intención que puede llegar a haber en el paso de mando, es cierto que cronológicamente para la inestabilidad que supone tener un mes más de seguir la coneja, seguramente te da un poco más de inestabilidad”.

En tanto, los comentarios de Maratea se volvieron trending topic en X y se llenó de comentarios de usuarios, cruzando fuerte al influencer. “Santi Maratea es hoy la persona más ignorante del país en materia política”; “Cree que le puede hablar de política a Ivan Schagrodsky”; “Compara no entregar un bastón presidencial con hacer estallar el país, porque “eso ya lo vimos”; “Maratea cómo analizador político es un vividor bárbaro”.