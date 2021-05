El influencer Santi Maratea contó públicamente en la pantalla de "Podemos Hablar" que todos los días intenta superar el suicidio de su madre: "espero un día entender".

A días de que consiguiera fomentar la recaudación de dos millones de dólares para una causa solidaria, Maratea fue invitado en la noche del sábado al programa PH de Telefé.

Junto a Nacha Guevara y Mercedes Funes, el periodista Marcelo Polino y el humorista Toti Ciliberto, su momento íntimo fue cuando Andy preguntó: “Si tuvieran la máquina del tiempo y pudieran volver a un día por varias horas. ¿Qué día sería y qué harían?”.

En su momento, Maratea habló de su madre, Mariana: "Iría a hablar con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda”.

A continuación, contó algo que ya había dicho alguna vez en sus redes sociales.

“Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”, dijo.

“Yo siempre le dije: ‘Alejate de esa gente que es una mierda’, pero ella era igual, hablaba de los vecinos, como estaban vestidos”.

Sobre eso, dijo: “Tuve que hablar, estaba toda esta gente y yo decía ‘qué injustos, seguro ahora se van diciendo que mirá como terminó Mariana, que qué le habrá pasado’. Y yo la voy a seguir bancando hasta siempre”.

“Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre. Conocer te ayuda a respetar y a mí me gusta mucho pensar que un día voy a entender lo que pasó. Y va a ser muy sabio”, finalizó.